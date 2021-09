AEX opent opnieuw aanval op 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet.

Maandag startte de AEX index de handelsweek nog voortvarend, ondanks het achterwege blijven van impulsen van Wall Street, dat gesloten was vanwege Labor Day.

Met een winst van 1,1 procent op 798,55 punten werd een recordslot neergezet en de 800 punten komt steeds verder binnen handbereik.

Ook de andere Europese beurzen vonden maandag de weg omhoog. Europese beleggers reageerden vrijdag nog enigszins geschrokken na de vrijgave van een tegenvallend banenrapport in de VS. Maandag besloten beleggers echter dat het glas halfvol is, omdat door de economische domper de inperking van het ruime monetaire beleid door de Federal Reserve vermoedelijk op de langere baan zal worden geschoven.

Op het monetaire vlak zal de aandacht deze week verschuiven naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag.

"Het monetaire gaspedaal werd tijdelijk wat dieper ingetrapt [als gevolg van de coronacrisis] en dat pedaal laat de ECB nu weer wat opkomen”, zo voorziet hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. “Het afzwakken van de aankoopvolumes van obligaties door de ECB is eerder een normalisering van het aankoopprogramma dan een afbouw", aldus Aben, die dan ook geen al te heftige reactie op de beurzen verwacht donderdag.

Ondertussen blijft het ruime monetaire beleid het fundament vormen onder de rally op de internationale aandelenbeurzen, waar wekelijks recordstanden worden aangescherpt. Beleggers en spaarders betalen tegenwoordig geld voor het aanhouden van contanten op hun rekening en obligaties renderen door het lage rentebeleid amper. Bovendien verruimen de centrale banken de geldhoeveelheid door het aankopen van obligaties waardoor nog meer geldstromen hun weg vinden richting aandelen.

Analisten van KBC stellen evenwel dat de beurzen nog altijd redelijk gewaardeerd zijn. "De aandelenmarkten zijn niet goedkoop maar van een overdreven optimisme kan niet worden gesproken. Sterker nog: de winstcijfers zijn de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan de beurskoersen waardoor de marktwaardering zelfs is afgenomen", aldus de Belgische bank.

In Azië zat de Nikkei index vanochtend met een winst bijna 1 procent wederom in de lift. Sinds het nieuws van vorige week dat de Japanse premier Yoshihide Suga zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen, is de index al circa 5 procent gestegen. Beleggers verwachten dat een opvolger van Suga voorstander zal zijn van een ruimer monetair beleid.

Forse inflatie in Nederland

Vanochtend vroeg maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de Nederlandse consumentenprijzen in augustus flink in de lift zaten. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,4 procent op jaarbasis, na een toename van 1,4 procent in juli. Vooral de prijsontwikkelingen van pakketreizen naar het buitenland en een verblijf in bungalowparken droegen bij aan de hogere inflatie, aldus het CBS. De inflatie liep ook op door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen.

De Duitse industriële productie lag in juli 1,0 procent hoger dan in juni. In juni ging het juist nog om een afname van 1,0 procent. Daarmee was de stijging in juli ook groter dan voorzien.

In China werd vanochtend bekend dat zowel de export-als de import in augustus een stuk harder is gestegen dan verwacht, hetgeen duidt op een fors aantrekkende economische activiteit. De export uitgedrukt in dollars steeg op jaarbasis met 25,6 procent, waar door economen een stijging van 17 procent was voorzien. De import nam met 33,1 procent toe, waar op een plus van 25,7 procent was gerekend.

In Australië werd daarnaast bekend dat de Reserve Bank of Australia zijn monetaire beleid ongewijzigd heeft gelaten.

Dit betekent onder meer dat de bank doorgaat met het inkoopprogramma voor obligaties na afronding van het lopende programma begin september, waarna elke week tot ten minste half februari 2022 voor 4 miljard dollar aan obligaties uit de markt wordt gehaald.

De Chinese beurzen in Shanghai en Hongkong noteren vanochtend ongeveer 1 procent in het groen. Sydney en Seoel geven juist nipt terrein prijs.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Wel staat deze ochtend de gezaghebbende Duitse conjunctuur-indicator ZEW-index geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Telekom en Tele2 hebben T-Mobile Nederland verkocht voor een bedrag van 5,1 miljard euro aan een consortium van Apax en Warburg Pincus.

Een consolidatie van Nederlandse supermarkten is onvermijdelijk, maar kost wel tijd. Dit stelde strateeg Alyssa Gammoudy van ING maandag in een rapport, nadat COOP en Plus aankondigden te gaan fuseren.

Het Bertelsmann-concern brengt zijn callcenter-jointventure Majorel voor miljarden naar de beurs van Euronext Amsterdam.

Ease2Pay zag in de eerste helft van dit jaar de resultaten aantrekken, ondanks dat lockdowns een negatieve impact hadden in het eerste kwartaal.

VEON investeerde samen met onder meer Prosus in ShopUp, een zakelijk e-commerce-platform voor mkb-ers uit Bangladesh.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index noteerde vrijdag vlak op 4.535,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.369,09 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.363,52 punten.