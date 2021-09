Resultaten Ease2Pay trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Ease2Pay heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien aantrekken, ondanks dat lockdowns een negatieve impact hadden in het eerste kwartaal. Dit bleek maandag uit een update van betaalbedrijf dat op de lokale markt van Amsterdam is genoteerd.

In het afgelopen halfjaar verbeterde de EBITDA van een verlies van 309.000 naar een verlies van 280.000 euro. De omzet steeg van 84.000 naar 113.000 euro. Onder de streep restte een nettoverlies van 374.000 euro. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 410.000 euro.

De verbetering is ook terug te zien in de groei van het aantal transacties en het aantal accounts. De parkeertransacties groeide in het eerste halfjaar van 2021 naar 460.000 tegen 384.000 een jaar eerder en het aantal tanktransacties groeide van 15.000 naar 24.000.

Per 30 juni 2021 hebben meer dan 64.000 mensen een account op het Ease2Pay platform aangemaakt, waarbij het aan de elektronischgeldinstelling Ease2Pay toevertrouwde vermogen op 30 juni 226.000 euro bedroeg. Dit was eind 2020 nog 199.000 euro.

Het eigen vermogen is met 1,3 miljoen euro versterkt ten opzichte van eind 2020, middels een aandelenemissie in januari van dit jaar. In totaal heeft Ease2Pay nog 200.000 euro aan middelen tot zijn beschikking. In augustus nam Ease2Pay de parkeeractiviteiten van Monotch over voor 638.000 euro.

Ease2Pay verwacht dat de kasstroom uit de operationele activiteiten in het tweede halfjaar zich positief zal ontwikkelen als gevolg van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen. Hierdoor neemt de mobiliteit en nemen tevens parkeer- en tanktransacties toe, zo voorziet het bedrijf.

Voor komende boekjaren verwacht Ease2pay dat de kasstroom zich positief zal ontwikkelen. "De onzekerheden die COVID-19 met zich meebrengt maakt de groeiverwachting onzeker, zo stelde het bedrijf wel.

"De huidige groei van de parkeertransacties, in verhouding tot de kostenbasis die nodig is om deze parkeeractiviteit uit te voeren, rechtvaardigt de conclusie dat sec de parkeertransacties een positieve kasstromen kunnen genereren. In een worst case scenario, zouden de research en ontwikkelingskosten voor de nieuw te ontwikkelen betaalfunctionaliteiten en activiteiten gereduceerd of stopgezet kunnen worden, zodat er een positieve kasstroom gegenereerd kan worden."