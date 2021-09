Plus en COOP fuseren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coop

(ABM FN-Dow Jones) De supermarkten Plus en COOP gaan samen verder. Dit werd maandag bekend gemaakt. Het fusiebedrijf gaat verder als Plus en is naar eigen zeggen de derde grootste servicesupermarkt in Nederland met ongeveer 550 winkels en een marktaandeel van meer dan 10 procent. Dat is goed voor een jaaromzet van circa 5 miljard euro. Alvorens de fusie een feit is, dient er nog wel goedkeuring te komen van de leden, de autoriteiten en de advies- en ondernemingsraden. Plus levert de nieuwe topman en COOP de nieuwe financieel directeur. Naar verwachting wordt de transactie begin 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

