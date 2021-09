Beursblik: tegenvallende banengroei in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in augustus viel fors tegen met een opvallend vlakke ontwikkelingen in de horeca. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag. "In de horecasector kwam er geen baan bij en daar moet toch nog altijd een flink deel van de banengroei vandaan komen", aldus Marey. Het enige cijfer dat in orde kon worden bevonden, betrof volgens de analist de werkloosheid van 5,2 procent, die overeenkwam met de verwachtingen en 0,2 procentpunt lager uitviel dan in juli. De banengroei kwam uit op 235.000, terwijl de markt rekende op een toename van 750.000 banen. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september voorzichtiger van toon is dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich laat wachten dan voorzien. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport aanvankelijk boven de 1,19 dollar, maar viel vervolgens terug naar 1,1881 dollar, een vrijwel onveranderde koers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.