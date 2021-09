Beursblik: goede versterking voor DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft zijn positie in de markt voor voedingsingrediënten versterkt met de overname van First Choice Ingredients. Dit meldde Degroof Petercam vrijdag. "DSM gebruikt zijn sterke balans om zijn marktpositie in ingrediënten verder te versterken en het groeiprofiel te stutten", aldus analist Fernand de Boer. En ditmaal doet DSM dit in de "hot spot" van de markt voor voedingsingrediënten, namelijk in clean labelling, waar veel vraag naar is door consumenten met een behoefte aan gezonde en biologische voeding. Wel merkte De Boer op dat DSM een prijs voor First Choice betaalt die iets hoger is dan de eigen waardering. De analist zal door de overname zijn taxaties voor 2022 en 2023 met 2 procent verhogen. Degroof Petercam heeft een Houden advies op DSM met een koersdoel van 175,00 euro. Het aandeel won vrijdag 0,1 procent op 178,00 euro. Bron: ABM Financial News

