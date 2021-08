Vlakke opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een halfuur voor de beursgong tot 0,1 procent in het groen.

Beleggers kauwen vandaag nog eens op de opmerkingen van afgelopen vrijdag van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst in Jackson Hole.

Uit zijn woorden bleek dat de centrale bank waarschijnlijk pas richting het einde van het jaar een start zal maken met het terugschroeven van het ruime monetaire beleid.

Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie, waarschuwde de voorzitter in zijn speech.

"Er is weinig twijfel dat Powell dovish was", aldus Chris Weston, hoofd research bij Pepperstone Financial Pty. Weston. Hij blijft "voorlopig positief", maar voegde eraan toe dat een vertraging van de wereldeconomie in combinatie met de normalisering van het monetaire beleid van de Fed een bedreiging blijft.

Volgens marktanalist Marios Hadjikyriacos van XM is de kans op een aankondiging om te gaan 'taperen' in september desalniettemin afgenomen na Jackson Hole.

Op macro-economisch vlak is het maandag een rustige dag. Beleggers hebben nog oog voor de aanstaande woningverkopen in de VS.

Olie noteerde maandag net in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 68,92 dollar, terwijl een november-future Brent 0,4 procent duurder werd op 72,01 dollar.

Afgelopen week koerste de olieprijs nog flink hoger met een stijging op weekbasis van 10 procent tot 68,74 dollar per vat, na een scherpe daling in de voorafgaande weken. De krachtige orkaan Ida zorgt voor gedwongen sluitingen van honderden booreilanden in de Golf van Mexico, waardoor productiebeperkingen de olieprijzen ondersteunen.

De euro/dollar noteerde op 1,1801. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1796 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Er was maandagmiddag nog geen nieuws van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,9 procent tot 4.509,37 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.455,80 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.129,50 punten.