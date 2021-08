IG: Nieuwe wet mogelijk einde oefening Just Eat Takeaway in New York

(ABM FN-Dow Jones) De stad New York heeft besloten om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorgers permanent te maken, waaronder regels over een maximum commissie. Dit kan mogelijk einde oefening betekenen voor Just Eat Takeaway.com in New York. Dat stellen analisten van IG maandag.

De commissie wordt begrensd op maximaal 15 procent. Voor platforms die niet zelf bezorgen is het plafond 5 procent van de bestelling. De consument mag wel apart aangeslagen worden, maar restaurants niet.

De nieuwe regels geven de platforms met bezorgers als kern van de strategie, zoals Uber en DoorDash, een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van Just Eat Takeaway.com, aldus analisten van IG.

Het door Just Eat Takeaway.com overgenomen Grubhub rekent standaard meer dan 20 procent commissie. In 2020 was het gemiddelde 21 procent op de bruto maaltijdverkoop. "Daarmee was Grubhub nog niet winstgevend. Daarom is 5 procent een probleem, aangezien de omzet zo 75 procent zakt", aldus analist Robbert Manders van IG. "De bezorgers kunnen wel bezorgkosten vragen aan de consument voor het bezorgen. Just Eat kan dat niet onder het platform-model. Ze bezorgen ook, maar dat is niet hun sterke punt of focus van de strategie."

CEO Jitse Groen reageerde al op Twitter dat Just Eat Takeaway.com in de outlook reeds rekening hield met het besluit van New York en dat de topman zich tegen deze regelgeving zal verzetten.

"Het grote probleem is dat Uber en DoorDash al op Just Eat aan het inlopen waren in New York en deze wet is mogelijk einde oefening voor Just Eat Takeaway.com in New York", meent Manders.

Op vrijdag sloot het aandeel in Amsterdam nog circa 7,5 procent lager. "New York is naar verwachting goed voor maximaal zeven procent van de omzet van Just Eat. Het koersverlies is dan veel, aangezien Just Eat ook nog z'n gelijk in de rechtbank kan halen en het al in de outlook zat", aldus de analist van IG.