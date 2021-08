Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten en steeg op weekbasis ruim 10 procent, terwijl tropische storm Ida richting de Amerikaanse golfkust bewoog. Tropische storm Ida leidde in New Orleans tot een orkaanwacht en een noodverklaring voor de staat Louisiana. De storm trekt inmiddels over het Caribisch gebied en zal naar verwachting vandaag Cuba bereiken. "Het risico dat de storm aan intensiteit toeneemt, kan de prijzen tot het eind van volgende week ondersteunen", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. Energiebedrijven zijn al begonnen met het verplaatsen van bemanningen van platforms in de Golf van Mexico. Door productiebeperkingen als gevolg van de tropische storm kon WTI, de Amerikaanse benchmark, zijn korting ten opzichte van Brent enigszins verkleinen. Het gat was tijdens de sessie van donderdag gestegen tot meer dan 4 dollar per vat, het hoogste sinds mei 2020, maar is teruggelopen tot 3,49 dollar, merkte analist Carsten Fritsch van Commerzbank op. Hij merkte tevens op dat hoewel slechts 5 procent van het Amerikaanse aardgas wordt geproduceerd in de Golf van Mexico...de markt hoe dan ook krap is. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,0 procent, ofwel 1,32 dollar, hoger op 68,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

