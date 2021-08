Beursblik: herinvesteren blijft risico bij HAL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de verkoop van GrandVision achter de rug is, moet HAL op zoek naar nieuwe kansen en dat brengt risico's met zich mee. Dit oordeelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam vrijdag. In het afgelopen halfjaar bedroeg de intrinsieke waarde van HAL 13,5 miljard euro, ofwel 155,30 euro per aandeel. Nu de transactie rond GrandVision is afgerond, verwacht Degroof dat de kaspositie nu meer dan 40 procent van de waarde van HAL uitmaakt. "Het herinvesteringsrisico is nu werkelijkheid geworden", aldus de analist. "Gezien het ontbreken van een duidelijke strategie om het geld [van de GrandVision-deal] te herinvesteren in combinatie met de cyclische aard van de portefeuille, vinden we de huidige korting op het aandeel van circa 3 procent te weinig", aldus Van Aken. De analist vindt een korting van 25 procent meer op zijn plaats. De analist verwacht dat er pas een einde kan komen aan de recente underperformance van het aandeel als er een grote investering wordt aangekondigd. Als gevolg handhaafde Degroof Petercam het Reduceren advies op HAL met een koersdoel van 146,00 euro. Het aandeel koerste vrijdagochtend 0,7 procent hoger op 153,00 euro. Bron: ABM Financial News

