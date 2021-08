HAL profiteert van hogere resultaten GrandVision

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft in de eerste zes maanden van 2021 een veel hogere nettowinst behaald dan een jaar eerder. Dit meldde de holding donderdag nabeurs.

De nettowinst verbeterde van 89 miljoen, of 1,05 euro per aandeel naar 599 miljoen euro, of 7,01 euro.

"De toename van het resultaat is het gevolg van hogere resultaten van GrandVision", aldus HAL, dat wees op een effect van 212 miljoen euro. Ook de ondernemingen in het niet-

genoteerde segment droegen bij aan de winstverbetering, aldus HAL.

De verkoop van het belang in GrandVision vond plaats op 1 juli 2021 "en zal in het tweede halfjaar worden verantwoord", zei HAL.

De nettovermogenswaarde, die gebaseerd is op de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen is in het eerste halfjaar met 873 miljoen euro gestegen.

"Deze stijging is met name het gevolg van een hogere beurswaarde van GrandVision en Boskalis", aldus HAL. De daling van de beurswaarde van Vopak had echter een negatief effct volgens het bedrijf.

Rekening houdend met het contante deel van het dividend over 2020 van 200 miljoen euro, kwam de nettovermogenswaarde eind juni uit op zo'n 13,5 miljard euro of 155,33 euro per aandeel, van 149,93 euro per aandeel een jaar eerder.

Outlook

HAL voorspelt voor heel het boekjaar 2021 een "significant hoger" nettoresultaat dan in 2020, als gevolg van de boekwinst op de verkoop van het belang in GrandVision van ongeveer 3,5 miljard euro.

Het aandeel HAL Trust sloot donderdag licht hoger op 151,60 euro.