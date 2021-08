Neways ziet winst verbeteren

(ABM FN-Dow Jones) Neways Electronics heeft in de eerste helft van 2021 de winst zien verbeteren nadat de orderintake aantrok, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van de onderneming.

"In de eerste helft van 2021 zien we dat het herstel van ons bedrijfsresultaat zich voortzet door het effect van de ingezette maatregelen", aldus CEO Eric Stodel.

De omzet daalde in het afgelopen halfjaar met 3,8 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 233,8 miljoen euro, mede door de afbouw van minder rendabele omzet en verstoringen in de keten.

De orderportefeuille steeg met 32,6 procent ten opzichte van eind juni 2020 en met 48,6 procent ten opzichte van eind 2020, naar 334,4 miljoen euro, door een vraagherstel in Automotive en een aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren. De orderintake steeg met 69 procent.

"Wij hebben er in delen van de organisatie voor gekozen de flexibiliteit van de organisatie aan te spreken om snel op te schalen om in de toenemende vraag te voorzien", aldus Stodel.

De topman spreekt van een pijplijn van 22 "prospects" met een totale omzetpotentie van ruim 120 miljoen euro, bovenop 13 nieuw geacquireerd klanten verdeeld over alle strategische marktsectoren met een totale omzetwaarde van ruim 50 miljoen euro die de komende jaren zal materialiseren.

De brutomarge nam met 3 procent toe tot 91,7 miljoen euro en als percentage van de omzet van 36,6 naar 39,2 procent als gevolg van positieve mix-effecten. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat steeg van 2,2 miljoen naar 6,8 miljoen euro.

De nettokasstroom was 6,3 miljoen euro negatief, door een hoger werkkapitaalbeslag en extra cash out in verband met de doorvoering van aangekondigde reorganisaties en de afwikkeling van COVID-19 gerelateerde overheidssteun.

Onder de streep restte een nettowinst van 3,1 miljoen euro tegen 0,8 miljoen euro een jaar eerder.

Verder zal Infestos een aanbevolen openbaar bod uitbrengen op alle uitstaande aandelen Neways tegen een prijs van 14,55 euro in contanten per aandeel. Het bod zal naar verwachting in september formeel worden uitgebracht. Bij succes zal het bod in de tweede helft van 2021 worden afgerond.

Outlook

Neways verwacht dat de orderintake op pijl blijft en dat de orderportefeuille ook in de rest van 2021 goed gevuld is. "Tegelijk is er beperkt zicht op de duur en ernst van de verstoringen in de keten wat van invloed zal zijn op de omzetgroei en tevens zorgt voor druk op de marge door stijgende inkoopprijzen", aldus Neways.

"Als we verder vooruitkijken dan is Neways uitstekend gepositioneerd in strategische groeisectoren, met een toenemende vraag naar steeds complexere elektronische systemen en technologische innovaties."