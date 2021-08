AEX zet opmars vermoedelijk voort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zet zijn recordopmars dinsdag naar verwachting voort. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Op Wall Street klommen de hoofdindices maandagavond weer richting recordstanden en de Aziatische beurzen noteren daarnaast vanochtend overtuigend hoger. Maandag kende de AEX al een sterke start van de handelsweek met een winst van 1,2 procent naar 780,28 punten. Daarmee sloot de hoofdindex op de hoogste stand ooit. Vorige week was er juist nog sprake van verkoopdruk op de internationale aandelenmarkten, ingegeven door vooral twijfel over het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, maar de terughoudendheid onder beleggers bleek van korte duur. Op Wall Street koersten de hoofdindices maandagavond over een breed front hoger, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs zijn recordstand wist aan te scherpen. Verwacht wordt dat de Fed eind dit jaar begint met het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen, het zogenaamde taperen. Een duidelijke aanzet daartoe volgt mogelijk eind deze week, tijdens het jaarlijkse centrale bankensymposium van Jackson Hole. Volgens ING schrokken beleggers vorige week nog van het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Maar een echte angst voor een correctie is volgens investment manager Simon Wiersma ver te zoeken, mede dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven. Op Wall Street kregen beleggers bovendien een duwtje in de rug door de voorzitter van de Dallas Fed, Robert Kaplan. Die zei vrijdag nog dat hij zijn oproep om de obligatie-aankopen te gaan afbouwen mogelijk zal herroepen, als de deltavariant van het coronavirus de groeiverwachtingen aantast. "Als er enig signaal is dat de Amerikaanse economie vertraagt, zal de Fed niet gaan 'taperen'", merkte Michael Hewson van CMC Markets dan ook op. "Er is een lange weg tussen het uitzetten van een pad daarheen en het daadwerkelijk terugschroeven van de stimulering." De olieprijs wist maandag flink te herstellen, nadat de prijs voor een vat West Texas Intermediate vorige week nog bijna 9 procent daalde. Bij een settlement van 65,64 dollar maandag, werd een vat WTI 5,6 procent duurder. Vanochtend steeg de oliefuture met 0,4 procent verder. De Aziatische aandelenmarkten weten daarnaast vanochtend de weg omhoog te vinden. De beurzen in Tokio en Shanghai winnen circa 1 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong zelfs 1,5 procent klimt. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de definitieve Duitse economische groei in het afgelopen kwartaal en de nieuwe woningverkopen in de VS in juli. Bedrijfsnieuws De omzet van Boskalis steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 1,26 naar 1,32 miljard euro, terwijl de EBITDA uitkwam op 226 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 204 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 72 miljoen euro tegen 96 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020. CM.com nam een minderheidsbelang in het Britse fintechbedrijf Phos voor een bedrag van 2 miljoen euro. Royal Delft Group heeft in de eerste helft van 2021 de omzet flink zien teruglopen, maar er werd toch winst geboekt dankzij stabiele huuropbrengsten uit vastgoed. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,9 procent bij een slot van 4.479,53 punten. De Dow Jones index won daarnaast 0,6 procent tot 35.335,71 punten en de Nasdaq ging 1,6 procent hoger en eindigde op een record van 14.942,65 punten. Bron: ABM Financial News

