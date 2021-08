B&S verwacht verder marktherstel in tweede jaarhelft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet onder druk zien staan, terwijl de winst fors steeg, en de onderneming verwacht een verder marktherstel in de tweede helft van het jaar. Dit bleek maandagochtend uit cijfers van de distributeur. CEO Tako de Haan bleek te spreken over de financiële prestaties en uitvoering van de strategie in het afgelopen half jaar, maar was ook voorzichtig. "De pandemie duurde echter langer dan verwacht en blijft een impact hebben op de commerciële activiteiten. De impact was vooral in het eerste kwartaal merkbaar, vooral ten opzichte van het beperkte effect van de crisis een jaar eerder", aldus de topman. In het tweede kwartaal trad er herstel op, maar wel in een lager tempo dan waar B&S bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal vanuit ging. De omzet liep in het afgelopen halfjaar terug met 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 823,6 miljoen euro. Tegen constante wisselkoerseffecten steeg de omzet met 2,3 procent. Vooral de zwakkere dollar drukte op de Beauty-activiteiten. Op autonome basis liep de omzet met 2,9 procent terug. Vooral bij de divisie retail liep de omzet met 61,3 procent fors terug. Bij Likeuren was er sprake van een daling met 3,5 procent, maar bij Personal Care steeg de omzet juist met 6,9 procent. De brutowinst steeg, terwijl de operationele kosten op een vergelijkbare niveau bleven, waardoor de EBITDA maar liefst met 29,2 procent steeg tot 45,6 miljoen euro. De kaspositie bedroeg 29,1 miljoen euro negatief ten opzichte van 70,4 miljoen euro positief een jaar eerder. Dit had te maken met het opbouwen van voorraden voor de doorgaans sterkere tweede jaarhelft en vooral het vierde kwartaal. Onder de streep restte een winst van 21,8 miljoen tegen 12,8 miljoen euro in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Per aandeel bedroeg de winst 0,17 euro tegen 0,07 euro een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

