Marnix van Stiphout nieuwe COO/CTO ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft Marnix van Stiphout benoemd tot chief operations officer, chief transformation officer en lid van de raad van bestuur Banking. Dit meldde de bank vrijdag nabeurs. Van Stiphout treedt per 1 september 2021 in functie als opvolger van Roel Louwhoff, die op 1 augustus 2021 aftrad. Van Stiphout trad in 1998 in dienst bij ING. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

