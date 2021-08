Macy's verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het tweede kwartaal een verlies weten om te buigen in winst dankzij een omzetstijging en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse warenhuisketen.

"Ons momentum in het eerste kwartaal versnelde in het tweede kwartaal, waarbij we met succes nieuwe klanten en jongere klanten aan ons hebben weten te binden met nieuwe merken en producten", zei CEO Jeff Gennette. De topman was goed te spreken over de combinatie van fysieke winkels en online kanalen.

Macy's boekte in de dertien weken eindigend op 31 juli een operationele winst van 597 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 631 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 345 miljoen dollar, ofwel 1,08 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 431 miljoen dollar vorig jaar. De aangepaste winst bedroeg 1,29 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 3,6 miljard dollar naar 5,6 miljard dollar. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met ruim 61 procent.

Macy's besloot om weer een kwartaaldividend van 0,15 dollar per aandeel uit te keren.

De warenhuisketen kondigde daarnaast een inkoopprogramma van eigen aandelen aan voor een bedrag van 500 miljoen dollar.

Outlook

Macy's voorziet voor het hele boekjaar een omzet van 23,55 tot 23,95 miljard dollar, waar eerder nog werd uitgegaan van een omzet van 21,73 tot 22,23 miljard dollar.

De aangepaste winst voor 2021 wordt geraamd 3,41 tot 3,75 dollar per aandeel. Eerder werd nog gerekend op een winst van 1,71 tot 2,12 dollar.

Het aandeel Macy's noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 2,8 procent hoger.