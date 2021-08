Cisco Systems overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Cisco Systems heeft het afgelopen kwartaal een sterker dan verwachte omzetstijging geboekt, terwijl de productorders met 31 procent stegen ten opzichte van het jaar ervoor, de sterkste groei op jaarbasis in meer dan een decennium. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware.

"We blijven een sterk momentum in ons bedrijf zien, aangezien klanten hun organisaties willen moderniseren", zei CEO Chuck Robbins in een toelichting.

Cisco boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,0 miljard dollar, in vergelijking met 2,6 miljard dollar, in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,71 dollar, terwijl de aangepaste winst uitkwam op 0,84 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 12,2 miljard dollar naar 13,1 miljard dollar.

Cisco rekende zelf op een winst per aandeel van 0,64 tot 0,69 dollar per aandeel en een aangepast winst van 0,81 tot 0,83 dollar per aandeel, met een omzetstijging van 6 tot 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 0,69 dollar, een aangepaste winst van 0,83 dollar per aandeel, op een omzet van 13,0 miljard dollar.

Het aandeel Cisco daalde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,1 procent.