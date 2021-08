Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, voor de vierde dag op rij, door aanhoudende zorgen over de deltavariant van het coronavirus, die de vooruitzichten voor de vraag naar energie onder druk zet. Een septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,0 procent lager op 66,59 dollar op de New York Mercantile Exchange. De deltavariant, die erg besmettelijk is, leidt tot drastische lockdowns in China, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit zorgt voor stremmingen in de Chinese exporthavens die de wereldhandel afremmen. "Het fundamentele vooruitzicht voor olie is op de korte termijn gemengd", stelden analisten bij Sevens Report Research in hun nieuwsbrief. De vrees voor de deltavariant drukt de verwachtingen voor de vraag maar op de middellange termijn "zal een mondiale tekort in het aanbod naar verwachting tot het einde van het jaar aanhouden." Vervolgens zal een sterke verhoging van de productie in 2022 door OPEC-landen en hun bondgenoten "de markt weer laten omslaan in een overschot", stelt de nieuwsbrief. De analisten verwachten dat de olieprijs tussen 66 en 75 blijft schommelen. Handelaren wachten verder op de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Die komen dinsdag laat van het American Petroleum Institute, gevolgd door het overheidsrapport op woensdag van de EIA. Gemiddeld rekenen analisten op een daling van de voorraad ruwe olie bij de EIA met 3,1 miljoen vaten afgelopen week. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.