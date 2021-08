Credit Suisse verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 49,00 naar 54,00 euro bij een ongewijzigd Outperform advies. Aperam heeft in het tweede kwartaal een aanzienlijk hogere aangepaste EBITDA geboekt dan verwacht, aldus analist Carsten Riek. Verder is Aperam ook positief gestemd over het derde kwartaal, wat een verrassing was, meent Riek. Daarom heeft Credit Suisse de verwachtingen voor 2021 met 21 procent verhoogd en met 11 procent voor 2022. Met een basisdividend van 1,75 euro per aandeel en een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 100 miljoen euro zal er in 2022 ongeveer 240 miljoen euro terug naar de aandeelhouders vloeien. De balans van Aperam is volgens de bank dan ook "in goede conditie", en dat geeft ruimte om de aandeelhouder nog beter te belonen. Het aandeel Aperam steeg vrijdag 1,0 procent naar 54,18 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

