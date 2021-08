Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 38,70 naar 46,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Bij de halfjaarcijfers liet NN weten dat er opwaarts potentieel is voor de operationele kapitaalgeneratie in 2023, waarvoor de verzekeraar mikt op 1,5 miljard euro. Analist Michael Huttner denkt dat 1,6 miljard euro wel haalbaar is. NN zelf denkt in 2021 al op 1,4 miljard euro uit te zullen komen. "Het enige risico voor onze voorspellingen is de strategische review die gaande is bij de vermogensbeheertak", aldus Huttner. Die tak is in 2023 naar verwachting goed voor een operationele kapitaalgeneratie van 125 miljoen euro. "Maar we verwachten dat NN een flink deel van een eventuele verkoopopbrengst zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders en dit zal vermoedelijk een verlaging van de winstvooruitzichten compenseren", merkte de analist op. Het aandeel NN Group sloot donderdag op 45,17 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

