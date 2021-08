Baidu boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft het afgelopen kwartaal, ondanks een hogere omzet, verlies geleden als gevolg van herwaarderingen. Dit maakte de Chinese zoekmachine met een notering in New York donderdag bekend. CEO en mede-oprichter Robin Li sprak desalniettemin van een sterk kwartaal, aangejaagd door de snelle groei van AI. In juni bedroeg het aantal maandelijkse actieve gebruikers 580 miljoen, waarvan 77 procent zelfs dagelijks inlogde. Baidu boekte het afgelopen kwartaal een operationeel inkomen van 3,5 miljard yuan, tegen 3,6 miljard yuan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 583 miljoen yuan, tegen een winst van 3,6 miljard yuan vorig jaar. De daling van het nettoresultaat was met name het resultaat van geboekte verliezen van 2,4 miljard yuan, ofwel 376 miljoen dollar, vanwege een afwaardering van langetermijninvesteringen. Dergelijke herwaarderingen zullen voor de nodige volatiliteit blijven zorgen, waarschuwde Baidu. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst van het bedrijf op jaarbasis van 5,1 naar 5,4 miljard yuan. De omzet steeg van 26,0 miljard yuan in het tweede kwartaal van 2020 naar 31,4 miljard yuan het afgelopen kwartaal. Vooral de AI cloudactiviteiten van Baidu deden het goed met een omzetgroei van 71 procent. Dollar Omgerekend in dollars leed Baidu een nettoverlies van 90 miljoen dollar, ofwel van 0,26 dollar per aandeel, op een omzet van krap 4,9 miljard dollar. Op aangepaste basis boekte de internetreus een winst van 2,39 dollar per aandeel. Het aandeel Baidu noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 1,3 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

