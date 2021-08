Beursblik: ING overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal flink beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerde analist Martina Matouskova van Jefferies vrijdag. De resultaten lagen 29 procent hoger dan de consensus, aldus Matouskova. De bank profiteerde van een vrijval van voorzieningen terwijl ook de fee-inkomsten harder stegen dan voorzien. Verder wees de analist op de dividendplannen van ING. Die verrasten haar overigens niet. In oktober zal ING 0,48 euro per aandeel dividend uitkeren. Ook zal er een aanvullende uitkering over 2019 volgen van in totaal 1,744 miljard euro in contanten of door middel van een inkoop van eigen aandelen, afhankelijk van goedkeuring door de betreffende autoriteiten. "Solide resultaten", aldus Matouskova, maar het aandeel heeft het dit jaar ook al erg goed gedaan, bracht zij in herinnering. Jefferies heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 13,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.