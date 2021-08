JPMorgan verhoogt koersdoelen vastgoedaandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft woensdag de koersdoelen voor WDP, Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd. Voor WDP ging het koersdoel van 38,00 naar 40,00 euro en voor Wereldhave van 10,50 naar 13,50 euro. Unibail kreeg een verhoging van 48,00 naar 50,00 euro. Over WDP is JPMorgan positief gestemd met een Overwogen advies. Wereldhave en Unibail staan op Onderwogen. "De vooruitzichten voor logistiek vastgoed in Europa ogen erg robuust", hetgeen de halfjaarcijfers van WDP ook bevestigden. Dat was reden voor JPMorgan om de taxaties voor dit jaar te verhogen. Voor Unibail en Wereldhave is JPMorgan een stuk terughoudender. Bij Unibail wachten de analisten eerst af hoe de desinvesteringsplannen uitpakken, vooral in de VS. Wereldhave deed in dit opzicht goede zaken met de verkoop van Franse winkelcentra, aldus JPMorgan. Wel blijft de zakenbank sceptisch over de winstontwikkeling na een dieptepunt in 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.