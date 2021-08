Update: Belgische fiscus eist honderden miljoenen van Ahold - media

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische belastingdienst eist 380 miljoen euro van Delhaize. Dit schreef De Tijd woensdag.

Die betaling is volgens de krant nodig omdat Ahold de Amerikaanse Delhaize-winkels overnam zonder betasting te betalen. De Belgische fiscus is het echter oneens met het externe waarderingsverslag dat Ahold hiervoor gebruikte. De winkels zijn volgens de belastingdienst meer waard dan ervoor werd betaald.

Voor dit waarderingsverslag heeft Ahold een naar eigen zeggen gerenommeerde expert aan het werk gezet. De naam van deze partij wilde Ahold woensdag evenwel niet noemen tegen ABM Financial News.

Een bedrag van 380 miljoen euro komt overeen met bijna vier keer de winst van de Delhaize-winkels, schreef De Tijd.

"Ahold Delhaize nam de winkels van Delhaize over zonder boekwinst, wat opmerkelijk is. Het is echter verre van zeker dat de belastingdienst in staat is om te bewijzen dat de winkels meer waard zijn dan het bedrag dat destijds werd vastgesteld", schreef analist Hans D'Haese van ING woensdag in een reactie op het nieuws.

In het jaarverslag 2020 maakte Ahold al melding van het conflict met de Belgische belastingdienst. Hierin wordt eveneens gesproken van een maximaal bedrag van 380 miljoen euro. Ahold is het echter oneens met de lezing van de Belgische belastingdienst en zal zich "krachtig" verzetten. Er is dan ook een verweer ingediend en Ahold denkt dat het verschillende juridische en andere opties heeft om zich te kunnen verdedigen.

Het aandeel Ahold Delhaize daalde woensdag 0,3 procent naar 26,47 euro.

Update: om reactie ING en koers toe te voegen.