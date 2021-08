Koersdoelverhogingen voor Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Verschillende analisten hebben hun koersdoel voor Heineken verhoogd, nadat de Amsterdamse brouwer maandag met halfjaarcijfers kwam. Heineken boekte in de eerste zes maanden van 2021 een duidelijk herstel en zag de winst veel harder oplopen dan analisten hadden voorzien, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en 2022. Deutsche Bank en Berenberg, die elk een Houden advies voor Heineken hanteren, verhoogden hun koersdoel van 92 naar 96 en van 91,50 naar 94,00 euro. Ook Jefferies en Credit Suisse werden optimistischer en verhoogden hun koersdoelen van 120 naar 125 en van 120 naar 123 euro. Zowel de Amerikaanse als de Zwitserse zakenbank hanteert een koopaanbeveling voor Heineken. Analist Mitch Collett van Deutsche Bank benadrukte de voorzichtige outlook van de brouwer, ondanks dat de halfjaarcijfers veel beter dan verwacht waren. "Ons geloof in de winstkracht van Heineken is na de halfjaarcijfers toegenomen", zei analist Edward Mundy van Jefferies in een toelichting op zijn koersdoelverhoging. Vooral het herstel in Europese horeca is een aanjager, vindt hij, terwijl de tegenwind in Azië slechts tijdelijk zal zijn. Het aandeel Heineken steeg dinsdag 1,1 procent naar 99,88 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

