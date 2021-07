Video: ABN AMRO blijft positief over aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO blijft positief over aandelen met beleggers die in de vakantiestemming zijn. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABM AMRO voor de camera van ABM Financial News. Een sterke winstontwikkeling, solide momentum, de deltavariant die het herstel niet in de weg staat en nog altijd ruim stimulerend beleid zijn hiervoor verantwoordelijk, zei de strateeg. De groei van de wereldeconomie zal volgens Wessels hoogstwaarschijnlijk één dezer maanden pieken. Belangrijk is daarbij wel dat de groei daarna boven de trend blijft. Wessels verhoogde vanwege de snellere heropening van de economie de groeiverwachtingen voor de VS en de eurozone naar respectievelijk 6,2 procent en 4,5 procent. Klik hier voor: ABN AMRO blijft positief over aandelen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

