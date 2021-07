Beursblik: sterk omzetherstel Fugro in tweede kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het tweede kwartaal een sterke verbetering van de omzet gerealiseerd, met een beperkte EBIT-bijdrage, terwijl de marge achter bleef. Dit zei analist Luuk van Beek van Degroof Petercam in reactie op de cijfers van de bodemonderzoeker. Fugro boekte in de eerste zes maanden van 2021 een omzet van 673 miljoen euro, wat duidelijk beter was dan de 625 miljoen euro waar Van Beek op rekende. "Dit was voornamelijke te danken aan een terugkeer naar autonome groei van 14 procent in het tweede kwartaal, wat ruim boven onze schatting van 1 procent was", zei Van Beek. "Hoewel het margeherstel meer tijd zal vergen, is de omzetgroei in het tweede kwartaal bemoedigend", concludeerde Van Beek. Dit toont volgens de analist aan dat de vraag zich herstelt van de coronadip, waar het bedrijf door getroffen werd in 2020. “Fugro kent echter nog steeds operationele uitdagingen", zei Van Beek. "We verwachten dat dit het komende jaar zal verbeteren." Degroof Petercam hanteert een Houden advies met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel Fugro noteerde donderdag 3,7 procent hoger op 8,42 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

