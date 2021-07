Prosus voert groen Damrak aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een nette winst gesloten. De AEX opende hoger en bouwde die winst steeds verder uit om uiteindelijk 1,4 procent hoger te sluiten op 747,66 punten.

Macro-economisch was het een rustige ochtend, maar opnieuw konden beleggers ophalen aan een stroom bedrijfsresultaten. Verder wacht de markt af wat de Federal Reserve vanavond te melden heeft.

De belangrijkste vraag is wanneer de centrale bank met het soepele monetaire beleid gaat stoppen. Of die duidelijkheid er woensdag ook gaat komen, is zeer de vraag. Zeker nu het mondiale economische herstel onder druk staat omdat de deltavariant van het coronavirus oprukt, ook in de Verenigde Staten. Dat neemt bij de Fed wat druk weg om de weg richting 'taperen' in te gaan.

"We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank.

Kijkend naar het verleden concludeert valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe dat de rentevergadering in juli meestal niet voor veel volatiliteit zorgt.

"Beleidsmakers vermijden meestal dat ze grote beleidsaanpassingen aankondigen aan het begin van de zomer en voorafgaand aan de bijeenkomst in Jackson Hole in augustus."

De euro/dollar handelde op 1,1808. Olie werd circa een half procent duurder. De wekelijkse olievoorraden in de VS lieten woensdagmiddag een daling zien.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Prosus aan de leiding, na enkele stevige verliesdagen op rij. Door overheidsoptreden in China daalde het aandeel begin deze week hard, maar woensdag was er een herstel van 6,6 procent.

Verder won Besi 4,7 procent en stegen ook de andere techaandelen op het Damrak. ASMI zag de kwartaalupdate van gisterenavond uiteindelijk beloond met een koerswinst van 0,5 procent. Analisten reageerden tevreden, maar de markt aanvankelijk nog teleurgesteld.

Unibail-Rodamco-Westfield 3,2 procent duurder.

Randstad verloor een half procent en was daarmee de grootste daler. Eerder deze week verloor de uitzender ook al, na het publiceren van cijfers. Vandaag kwam concurrent Adecco met cijfers, en die werden ook negatief ontvangen.

In de AMX was Basic-FIT de krachtpatser met een koerswinst van 4,1 procent. Corbion volgde met 3,9 procent. Daar stonden JDE Peet’s en Vopak tegenover met verliezen van 3,8 en 5,9 procent.

De koffiespecialist kreeg een negatief analistenrapport van JPMorgan voor de kiezen. De Amerikaanse bank haalde het aandeel van de kooplijst, vanwege de gevolgen van de hard oplopende inflatie.

Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar last gehad van teruglopende marktomstandigheden, maar realiseerde wel een EBITDA die conform verwachting was, zo stelde analist David Kerstens van Jefferies. Analisten wezen vooral op de voorziening van 70 miljoen euro die Vopak nam voor de nieuwe terminal in Panama. Daar leek ook de teleurstelling van de markt te zitten.

Bij de kleine aandelen gingen CM.com, dat morgen met cijfers komt, en TomTom 4,3 en 2,8 procent hoger. Accell leverde 1,1 procent in.

In de lokale lijst viel Core Laboratories op met een koerswinst van 5,3 procent. Vanavond na het slot op Wall Street komt de oliedienstverlener met cijfers.

Tussenstanden Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Dow Jones en de S&P rond de slotkoersen van dinsdag. De Nasdaq steeg een half procent.