Luchtvrachtvervoer ook in juni weer gestegen - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is ook in juni gestegen. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

Er was sprake van een stijging van 9,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. In de eerste helft van 2021 steeg het vervoer zo met 8 procent. "De sterkste prestatie sinds 2017", aldus IATA.

Uitgezonderd Latijns-Amerika was in alle regio's sprake van groei, net als in de voorgaande maanden. De beladingsgraad kwam in juni uit op 56,5 procent.

De capaciteit lag in juni wel 10,8 procent lager dan in dezelfde maand in 2019.

IATA zei woensdag dat vrachtvervoer de reddingsboei voor veel maatschappijen is, aangezien het passagiersverkeer nog een enorme krimp kent.