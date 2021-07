LVMH ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste helft van dit jaar de winst en omzet flink zien aantrekken. Dit meldde het luxemerk maandagavond. In het afgelopen halfjaar bedroeg de operationele winst 7,63 miljard euro, bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder en 44 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. De omzet steeg op jaarbasis van 18,39 tot 28,67 miljard euro. Analisten hadden gerekend op een operationele winst van 6,83 miljard euro bij een omzet van 28,36 miljard euro. De nettowinst bedroeg 5,29 miljard euro, een vertienvoudiging van de winst in de eerste helft van 2020. Vooral de omzet uit de mode- en lederwarendivisie, met huismerken als Dior en Louis Vuitton, trok met 74 procent flink aan tot 13,86 miljard euro. Ook andere divisies boekten flinke stijgingen. Wel bleef de verkoop van onder meer parfums en cosmetica achter. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

