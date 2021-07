Beursblik: flink meer omzet voor Randstad in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Uitzendbedrijf Randstad heeft in het tweede kwartaal flink meer omzet behaald en de winstgevendheid zien verbeteren. Dit is de verwachting van 12 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De omzet komt volgens de analisten uit op 5.844 miljoen euro, een stijging op jaarbasis van bijna 32 procent. De autonome groei per werkdag ligt volgens de analisten zelfs op iets meer dan 33 procent. Dit levert een EBITA voor eenmalige posten op van 244 miljoen euro, denken de analisten, met een marge van 4,2 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar boekte Randstad een marge van 3,7 procent op een autonome omzetgroei van 6,4 procent. Bij de laatste kwartaalrapportage meldde Randstad dat het in april de volumes van 2019 weer in het vizier had. Dat geeft volgens ING zicht op een "robuust" tweede kwartaal met ruimte voor een positieve verrassing. De omzet in het tweede kwartaal van 2020 lag op 4.437 miljoen euro met een onderliggende EBITA van 67 miljoen euro en een marge van 1,5 procent. Het nettoresultaat was 57 miljoen euro negatief. Randstad publiceert dinsdag voorbeurs de kwartaalcijfers. Het aandeel Randstad noteerde maandag op een rood Damrak vlak op 65,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

