Beursblik: rentebesluit ECB als oude wijn in nieuwe zak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank leek een beetje op oude wijn in een nieuwe zak, aangezien de communicatie enigszins is veranderd, maar inhoudelijk blijft de ECB zeer dovish. Dit zei econoom Carsten Brzeski van ING in reactie op het rentebesluit. Er waren volgens de econoom twee opmerkelijke dingen in het rentebesluit; de beslissing om door te gaan met het zogenaamde front loading van activa-aankopen en de wijziging in de forward guidance over de rentetarieven. Het besluit om door te gaan met front loading betekent volgens Brzeski dat er in het vierde kwartaal ofwel een aanzienlijk afbouw zal zijn in obligatie-opkopen, "waardoor er een einde komt aan het Emergency Pandemic Purchase Program (PEPP) na maart 2022", aldus Brzeski. Daarnaast meldde de centrale bank dat de rentetarieven op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven tot de ECB zijn inflatiedoelstelling van 2 procent bereikt, ruim voor het einde van zijn projectieperiode tot eind 2023 en duurzaam voor de rest van deze periode. De econoom interpreteert die wijziging in de forward guidance als een duidelijke boodschap dat de rentetarieven nog langer laag zullen blijven. De euro/dollar noteerde donderdag na het rentebesluit en de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde licht hoger op 1,1815. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

