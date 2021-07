Didi dreigt enorme straf opgelegd te krijgen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese toezichthouder zou een fikse boete voor taxidienst Didi overwegen. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Aanleiding is de beursgang van Didi in de VS. Dat Didi besloot deze IPO door te zetten tegen de zin in van de Chinese autoriteiten zou kwaad bloed hebben gezet. Vervolgens werd Didi aan een Chinees onderzoek onderworpen. De toezichthouder eiste al van de app stores in China dat zij Didi niet langer aanbieden, waardoor de instroom van nieuwe gebruikers stokt. Nu dreigt dus een boete, het verbod op bepaalde activiteiten of een nieuwe aandeelhouder die staatseigendom is, aldus Bloomberg. Ook een gedwongen beursexit in de VS zou tot de mogelijkheden behoren. Enkele maanden terug kreeg Alibaba in China een boete van omgerekend 2,3 miljard euro opgelegd. Alibaba kwam onder verscherpt overheidstoezicht nadat topman Jack Ma in oktober vorig jaar kritiek uitte op de Chinese financiële toezichthouder. Vervolgens werd de beursgang van dochter Ant Group na overheidsdruk afgeblazen vanwege mededingingsbezwaren, en de flamboyante Ma verdween voor maanden uit het openbare leven. Na het opleggen van de boete meldde Alibaba in een reactie dat het deze accepteert en dat het bedrijf de door de toezichthouder opgestelde regels "met vastberadenheid zal naleven". En ook Tencent kan rekenen op extra aandacht van de Chinese autoriteiten. Een fusie tussen Douyu en Huya werd door de toezichthouder verboden. Tencent heeft een belang van 37 procent in Huya en bezit meer dan een derde van Douyu. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

