Harley-Davidson overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal van 2021 in tegenstelling tot vorig jaar weer zwarte cijfers geschreven en het daarmee ook beter gedaan dan voorzien. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van motorfietsen. Over het tweede kwartaal steeg het nettoresultaat van 92,22 miljoen dollar negatief naar 206,3 miljoen dollar positief, of een aangepaste 1,41 dollar per aandeel. De verwachting lag op 1,21 dollar. Ook de omzet bij Harley-Davidson liep op van 856 miljoen naar 1.530 miljoen dollar, waar de markt 1.390 miljoen dollar voorspelde. Het aantal geleverde motoren steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 52.700 naar 65.300 motoren. Outlook Harley-Davidson handhaafde woensdag de outlook en rekent nog altijd op een omzetgroei bij zijn motorentak van 30 tot 35 procent. Het aandeel steeg woensdag voorbeurs 2,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

