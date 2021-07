United Airlines optimistisch over tweede jaarhelft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines heeft het afgelopen kwartaal opnieuw verlies geboekt maar wel minder dan drie maanden eerder. Over de tweede jaarhelft is de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een stuk positiever, bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten. United boekte in het tweede kwartaal een nettoverlies van 0,4 miljard dollar, waar dat in het eerste kwartaal nog 1,8 miljard dollar was. De omzet daalde met 11,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019 tot 5,47 miljard dollar. De capaciteit lag 46 procent lager dan twee jaar geleden, voor de coronacrisis. Eind tweede kwartaal beschikte United over 23 miljard dollar aan liquiditeit. Outlook In het derde kwartaal ligt de capaciteit volgens de luchtvaartmaatschappij 26 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 rekent het bedrijf op een stijging van de capaciteit met 39 procent. De omzet per beschikbare stoelkilometer moet weer stijgen ten opzichte van dezelfde periode in 2019, wat het eerste kwartaal van groei zou betekenen sinds het tweede kwartaal van 2020. Ook de aangepaste winst voor belastingen komt in het derde kwartaal volgens United weer in de zwarte cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

