Philip Morris verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft in het tweede kwartaal niet aan de verwachtingen weten te voldoen, maar zag wel ruimte om de winstoutlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse sigarettenfabrikant. De omzet steeg met 14 procent tot 7,6 miljard dollar. Dat was echter minder dan de 7,7 miljard dollar waarop analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend. Exclusief wisselkoerseffecten steeg de omzet met minder dan 8 procent. Philip Morris verscheepte 3,2 procent meer sigaretten. Tabaksproducten om te verwarmen in plaats van te verbranden, zoals bij de traditionele sigaret, werden ruim 30 procent meer afgeleverd. De nettowinst kwam uit op 2,2 miljard dollar uit, ofwel 1,39 dollar per aandeel, tegenover 1,95 miljard dollar, ofwel 1,25 dollar per aandeel, een jaar geleden. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,57 dollar. Dat is bijna 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Autonoom was de stijging krap 18 procent. Outlook De sigarettenfabrikant verhoogde dinsdag de outlook voor het hele boekjaar. De winst per aandeel wordt dit jaar ingeschat op 5,76 tot 5,86 dollar per aandeel. Eerder rekende de fabrikant op 5,93 tot 6,03 dollar. In 2020 verdiende Philip Morris 5,16 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel zal naar verwachtingen tussen de 5,97 en 6,07 dollar uitkomen. Dat is 2 cent meer dan eerder verwacht. Philip Morris keert een kwartaaldividend uit van 1,20 dollar per aandeel. Ook is er groen licht voor een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 7 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

