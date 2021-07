Remy Cointreau bruist weer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet zien exploderen. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Franse distillateur. De producent van sterke drank profiteerde van een sterk momentum in Amerika en China, terwijl de geleidelijk heropening van economieën in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika tot extra impulsen leidde. "Wij verwachten een uitstekend eerste halfjaar, ondersteund door zeer gunstige vergelijkingscijfers en een gunstige fasering bij het verzenden", aldus de distillateur in een toelichting. De omzet verdubbelde bijna in het afgelopen kwartaal. Op jaarbasis steeg de omzet van 150 miljoen naar 293 miljoen euro. Autonoom was zelfs sprake van een ruimschootse verdubbeling. De cognacdivisie was verantwoordelijk voor circa tweederde van de omzet. Voor het lopende boekjaar voorziet Remy Cointreau dan ook een stevige winstgroei. Het bedrijf waarschuwde evenwel ook voor ongunstige wisselkoerseffecten. Die schat de distillateur op 16 tot 20 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

