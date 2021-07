Beursblik: druk op de olieprijs na akkoord OPEC+ Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ is afgelopen zondag uiteindelijk toch tot een nieuw productieakkoord gekomen. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022. "Daarna zal de productie met 432.000 vaten zelfs iets sneller stijgen als gevolg van het aanpassen van het basisuitgangspunt", merkte energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO tegen ABM Financial News op. "Dit laatste was de reden voor het mislukken van het eerdere overleg." De Verenigde Arabische Emiraten hebben nu een hoger productieniveau toegewezen gekregen, van 3,2 naar 3,5 miljoen vaten per dag. Zij wilden 3,8 miljoen vaten. Ook Rusland en Saoedi-Arabië mogen iets meer produceren. "400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", oordeelde Van Cleef. Meer aanbod, in combinatie met onzekerheid over de vraag nu de deltavariant voor nieuwe coronabeperkingen zorgt, leidt volgens de econoom tot neerwaartse druk op de olieprijs. "Aangezien speculanten gepositioneerd zijn voor meer prijsstijgingen kan het sluiten van deze longposities ook leiden tot druk op de prijs", voegde Van Cleef toe. De volgende bijeenkomst van OPEC+ staat op 1 september gepland. Olie werd maandagochtend circa een procent goedkoper. Een vat West Texas Intermediate daalde afgelopen week al bijna 4 procent in prijs, omdat er zicht was op een deal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

