Video: AEX richting 770 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een stijging van de AEX naar circa 770 punten is volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets realistisch. Dit zei Van den Akker vrijdag voor de camera van ABM Financial News. "Na de nieuwe hogere top in de AEX Index deze week op 747,35 punten zou het maken van een hogere bodem boven de steunzone 738-736 punten perfect passen. In deze situatie mag een voortzetting van de stijgende trend naar nieuwe toppen boven de 747,35 snel verwacht worden", zei de technisch analist. "Vele beleggers zijn angstig wat betreft een aanstaande correctie of missen de overtuiging in deze aandelenmarkt. Deze typische "climbing a wall of worry" rallies zijn doorgaans de beste stijgende trends. Ook nu zien we geen enkele aanleiding om hier al een top te verwachten. Eerdere projecties wezen al niveaus van rond de 754 tot 757 punten. Maar een stijging naar circa 770 punten is realistisch", aldus Van den Akker. Klik hier voor: AEX richting 770 punten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.