Renewi te spreken over jaarstart

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi is het nieuwe boekjaar goed begonnen en houdt vertrouwen in de eerder afgegeven verwachtingen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een update over het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni. "Renewi is het jaar goed begonnen, in lijn met onze recent verhoogde verwachtingen voor boekjaar 2022", meldde de afvalverwerker, die dan ook vol vertrouwen blijft in de vooruitzichten voor dit jaar. Eind mei liet Renewi zich al positiever uit voor dit boekjaar. Renewi zei toen op basis van de prestaties afgelopen jaar een hoger resultaat te voorzien, zonder een concreet getal te noemen. "Vooruitkijkend verwacht de Board een prestatie in dit boekjaar die significant hoger is dan de oude verwachtingen, gezien de sterke resultaten afgelopen jaar, vooral in de tweede jaarhelft, en de hoge recyclingprijzen." Donderdag meldde Renewi dat alle divisies "significant" beter presteerden dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de eerste coronalockdown een flinke impact had. Renewi wees op een herstel in sectoren zoals de horeca, maar dit wordt teniet gedaan door minder grofvuil dat wordt aangeboden. Tijdens de lockdowns werd er veel meer grofvuil aangeboden dan normaal. De hoge prijzen voor gerecycleerd papier en ferrometalen hielden, zoals Renewi had voorzien, aan. Verder wees het recyclingbedrijf op een daling van de schuld, waardoor de schuldratio onder de 2,0 is gedaald. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

