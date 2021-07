Tegenvallende cijfers TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het tweede kwartaal verlies geleden en besloot de outlook voor heel dit jaar te verlagen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. Volgens CEO Harold Goddijn toonde de tak Automotive verbetering, maar zal een volledig herstel meer tijd vergen door het tekort aan halfgeleiders die nodig zijn voor de autoproductie. De topman merkte ook op dat de brutomarge afgelopen kwartaal lager uitviel, maar dat dit een tijdelijk effect is. De omzet steeg op jaarbasis van 123,7 miljoen euro naar 133,1 miljoen euro, waar analisten hadden gerekend op 135 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Location Technology 103,2 miljoen euro bij, een plus van 10 procent. De consumententak was afgelopen kwartaal goed voor 29,9 miljoen euro, gelijk aan de omzet in het tweede kwartaal van 2020. Deze omzet van leverde TomTom een EBITDA op van 2,3 miljoen negatief en een nettoverlies van 23,6. De consensus rekende op een EBITDA-verlies van 1 miljoen euro en een nettoverlies van 15 miljoen euro. De vrije kasstroom van TomTom bedroeg afgelopen kwartaal 15,8 miljoen euro negatief. Volgens de analisten zou er slechts 10 miljoen euro uit het bedrijf stromen. De kas van TomTom was eind juni nog altijd voor 319 miljoen euro gevuld, tegenover 352 miljoen euro een kwartaal eerder. De analistenverwachting lag op 320 miljoen euro. Verwachting 2021 omlaag TomTom verlaagde donderdag de jaaroutlook en zei niet langer te rekenen op een omzet van 520 tot 570 miljoen euro ten opzichte van de 528 miljoen euro in 2020, maar op 500 tot 530 miljoen euro. Daaraan zal de divisie locatie technologie tussen de 400 en 430 miljoen euro bijdragen in plaats van 420 tot 450 miljoen euro. Verder rekent de navigatiespecialist op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 5 procent van de omzet. Eerder rekende de navigatiespecialist nog op circa 6 procent. Analisten rekenen voor 2021 op een omzet van 549 miljoen euro met een EBIT van 73 miljoen euro negatief en een nettoverlies van 58 miljoen euro. De vrije kasstroom zal eind 2021 op 30 miljoen euro uitkomen, denken de analisten. Eind dit jaar zal TomTom vermoedelijk een netto kaspositie hebben van 353 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

