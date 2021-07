Beursblik: Deutsche Bank haalt Philips van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het advies voor Philips verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 52,00 naar 44,00 euro ging. Reden voor de verlaging is de recente tegenvaller voor Philips met zijn beademingsapparatuur DreamStation. De situatie lijkt snel te verergeren volgens Deutsche Bank, nu er in de afgelopen twee dagen al twee rechtszaken zijn aangespannen tegen het bedrijf in de Verenigde Staten. In de rechtszaken wordt geclaimd dat de DreamStation longkanker zou hebben veroorzaakt. Het schuim in de DreamStation kan afbreken in kleine deeltjes die vervolgens terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat. Hierdoor kunnen ze ingeslikt of ingeademd worden door de gebruiker. Ook kunnen uit het schuim bepaalde gassen vrijkomen. "Nog een extra risico voor het aandeel", zo oordeelden de analisten van Deutsche Bank. Dergelijke zaken kunnen flink in de kosten lopen, zo stellen zij. Hoelang de situatie zal voortduren en wat uiteindelijk de specifieke impact van de problemen rond de DreamStation zullen zijn valt moeilijk te voorspellen. "De intensiteit van de situatie neemt duidelijk toe en er komen steeds meer zaken bij, waardoor het een tijd kan duren voordat dit achter de rug is", vrezen de analisten. Deutsche Bank noemde het groeiprofiel van Philips op middellange termijn nog steeds aantrekkelijk, maar kan vanwege de onzekerheden rond het beademingsapparatuur niet langer het aandeel aanbevelen aan beleggers, waardoor het advies naar Houden ging. Het aandeel Philips koerste donderdagochtend 2,0 procent lager op 39,42 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

