Grote aandeelhouders Neways akkoord met overnamebod Infestos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ZBG Capital, Menor Investments en OtterBrabant Beheer zijn akkoord gegaan met het overnamebod van Infestos op Neways en zullen hun aandelen in het bedrijf onder dit bod aanmelden. Dit maakte Neways donderdagochtend bekend. ZBG heeft momenteel 3,4 miljoen aandelen Neways, ofwel 28,1 procent van het totale aandelenkapitaal, in bezit, terwijl Menor 908.000 aandelen heeft, goed voor een belang van 7,4 procent. OtterBrabant heeft bijna 670.000 aandelen in bezit of een belang van 5,5 procent. Als gevolg is circa 41 procent van de uitstaande aandelen onder het bod van Infestos toegezegd. Infestos is bereid 14,55 euro per aandeel te betalen in contanten voor Neways, waar neerkomt op een totaal van 177,5 miljoen euro. De overnameprijs vertegenwoordigt een premie van 33,5 procent ten opzichte van de slotkoers van Neways op 29 april. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

