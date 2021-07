Beursblik: Citi haalt Signify van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft dinsdagochtend het advies voor Signify verlaagd van Kopen naar Neutraal, maar het koersdoel ging van 55,00 naar 58,00 euro. Analisten van Citi merkten op dat aandelen Signify dit jaar al met 54 procent zijn gestegen en dat Signify in het eerste kwartaal nog de outlook voor heel 2021 verhoogde. Dit bleek voor de marktvorsers een reden om een stapje terug te doen. Bij de aanstaande kwartaalcijfers verwacht de zakenbank geen nieuwe verhoging. Signify liet eerder weten de doelstellingen voor de middellange termijn vermoedelijk aan te passen bij publicatie van de jaarcijfers over 2021 begin volgend jaar. Toch verwacht Citi dat de concrete bekendmaking tegen die tijd voor een nieuwe aanjager kan zorgen voor het aandeel. Aan de onderkant van de outlook van een marge op de vrije kasstroom van 8 procent, zou het rendement op de kasstroom "slechts" 8 procent zijn. Sinds de beursgang van Signify was het rendement steevast dubbelcijferig, aldus Citi. "Hoewel dit in toenemende mate laat zien dat Signify niet langer een krimp laat zien, zijn we van mening dat alleen de waardering geen aanjager zal zijn voor het aandeel in de tweede helft van dit jaar", aldus de marktvorsers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.