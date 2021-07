Beursblik: Metlife-deal toont sterktes NN Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De overname van de activiteiten van MetLife in Polen en Griekenland door NN Group voor 584 miljoen euro is positief omdat de deal de sterke punten van de verzekeraar benadrukt. Dat stelde Berenberg maandag in een rapport. NN Group heeft veel overtollig kapitaal, namelijk 1,2 miljard euro eind vorig jaar, zodat deze kaspositie na de overname binnen de doelstelling van 0,5 miljard tot 1,5 miljard euro blijft, zonder dat de schuld toeneemt. De solvabiliteit blijft ook sterk, op 204 procent, en het dividendbeleid zal er niet door worden beïnvloed. NN Group zal de kostenvoordelen bij de fusie niet als winst rapporteren maar ten bate van de solvabiliteit laten komen. Vermogensbeheer volgt? NN Group heeft ook aangekondigd te kijken naar strategische opties voor de vermogensbeheertak, die 300 miljard euro onder zijn hoede heeft. Daarvan wordt een derde beheerd voor derden. Dat 'third party'-deel van de activiteiten is goed voor tweederde van de fee-inkomsten. Meer schaalgrootte zou welkom zijn, stelt Berenberg, maar daarbij geldt wel dat NN Group voor intern beheerd vermogen slechts 4 basispunten in rekening brengt, waar Swiss Life bijvoorbeeld meer dan vier keer zoveel vangt, namelijk 18 basispunten. Berenberg heeft een Houden advies voor NN Group met een koersdoel van 38,70. De analisten zien meer opwaarts potentieel voor het aandeel Aegon. Het aandeel NN steeg maandag 1,4 procent naar 40,78 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

