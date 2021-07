IEX krijgt aparte raad van commissarissen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van IEX Group hebben ingestemd met de instelling van een raad van commissarissen en de benoeming van Peter Paul de Vries, Gerben Hettinga en Peter van Sommeren tot die raad. Dat maakte de uitbater van beleggingswebsites maandag voorbeurs bekend. De two-tier-structuur met een uitvoerend bestuur en een toezichthoudende raad van commissarissen komt in de plaats van de huidige one-tier-structuur waarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders gezamenlijk vergaderen. De huidige managing director Mark Termeer is de nieuwe CEO van IEX. Het plan was in mei aangekondigd. In de vergadering was 26 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Ook gingen aandeelhouders akkoord met de jaarrekening over 2019/2020. Het boekjaar 2019 moest worden verlengd omdat IEX geen OOB-accountant kon vinden, een probleem waar veel kleinere beursfondsen mee kampen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

