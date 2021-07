Shell en Mittal zetten AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de maand juli in het groen begonnen. De AEX steeg donderdag 0,3 procent naar 731,33 punten. De AEX was vandaag vrij volatiel, zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. De AEX bewoog vandaag tussen de 726 en 738 punten. "Een aparte beweging", aldus Schutte, die het wat lastig duiden vindt. De omzetten zijn niet heel hoog. "We lijken excuus te zoeken om niets te hoeven doen." Verder wacht de markt op het Amerikaanse banencijfer op vrijdagmiddag, waarna beleggers aan een lang weekend beginnen. Wall Street is maandag dicht vanwege de viering van 4 juli. Het onderliggende plaatje is nog in orde, meent Schutte, en veel zal afhangen van het aanstaande cijferseizoen. De aandacht ging vandaag verder uit naar de inkoopmanagersindexen voor de industrie. In China wezen de data op een groeivertraging, maar in de eurozone werd nog iets meer gas gegeven. Het groeitempo in de muntunie is volgens econoom Chris Williamson van Markit het hoogst in bijna 24 jaar. In de VS wees de inkoopmanagersindex van Markit op een onveranderde groei, terwijl die van ISM een kleine, maar onverwachte groeivertraging liet zien. Uit Amerika kwamen verder de wekelijkse steunaanvragen. Die daalden harder dan verwacht. Vrijdag is het weer tijd voor het banenrapport. Deze groei bepaalt mede of de Federal Reserve mogelijk eerder dan verwacht het monetaire beleid zal moeten verkrappen. De euro/dollar handelde op 1,1855. Olie werd 1,1 procent duurder. Oliekartel OPEC en diens partnerlanden vergaderen vandaag en kijken wat te doen met de huidige productie-afspraken. "Zal OPEC+ de olieproductie verder verhogen? En zo ja, met hoeveel?", is volgens econoom Hans van Cleef van ABN AMRO de vraag die beantwoordt moet worden. Van Cleef verwacht dat OPEC+ de productie in augustus met 500.000 tot 750.000 vaten per dag zal opvoeren. Stijgers en dalers Koplopers in de AEX waren Royal Dutch Shell en ArcelorMittal die 2,7 en 1,7 procent wonnen. Verder deed Unibail-Rodamco-Westfield het ook goed, na een stevige koersdoelverhoging door Goldman Sachs. Het aandeel steeg 2,5 procent. De grootste dalers waren ASMI en Besi, die 3,5 en 4,8 procent inleverden. Micron werd vandaag afgestraft, ondanks dat de gepresenteerde kwartaalcijfers en outlook de verwachtingen overtroffen. "Wat betekent dit voor de cijfers van sectorgenoten die aanstaande zijn" , vroeg Schutte zich hardop af. In de Midkap ging Fugro aan de leiding met een koerswinst van 3,0 procent. Eurocommercial volgde met een stijging van 2,9 procent. Daarentegen leverden Alfen en InPost 0,4 en 2,7 procent in. Bij de smallcaps ging BAM 3,0 procent hoger, maar daalde CM.com 2,7 procent. Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.309,12 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.