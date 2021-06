Update2: EssilorLuxottica betaalt toch volle pond voor GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica betaalt toch de volle prijs voor GrandVision, die was overeengekomen voorafgaand aan de coronacrisis. Dat maakte het Italiaans-Franse optiekbedrijf dinsdag nabeurs bekend. "Na alle opties te hebben overwogen, hebben we besloten om door te gaan met een onverwijlde afronding van de deal", stelden CEO Francesco Milleri en plaatsvervangend CEO Paul du Saillant in een verklaring. "Nu de branche na de pandemie terugkeert naar groei geloven wij dat dit het perfecte moment is om ons detailhandelsnetwerk uit te breiden." Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het plan om het belang van 76,72 procent van HAL in GrandVision te kopen voor de in 2019 overeengekomen prijs van 28,42 euro per aandeel. Die beslissing is gunstig voor de verkoper, meerderheidaandeelhouder HAL Holding, aangezien veel analisten en beleggers rekening hielden met een verlaging van de overnameprijs. De coronacrisis en een verloren arbitrageprocedure dreigden roet in het eten te gooien voor HAL. GrandVision schond met opzet de overnamevoorwaarden, luidde het oordeel, door geen informatie te geven over de impact van de pandemie op de resultaten. Analisten verwachtten dat EssilorLuxottica deze uitkomst zou aangrijpen om de prijs te heronderhandelen. Het aandeel GrandVision sloot dinsdag op 24,70 euro, anticiperend op een forse korting. In de Italiaanse media werd een korting van 1 miljard euro genoemd, wat zou neerkomen op een bedrag van 24,50 euro. Toch was er ook reden voor EssilorLuxottica om te betwijfelen dat ze zo'n grote korting zou kunnen bedingen, nu de brillen- en lenzensector zich snel herstelt. Daarvoor hoeven ze alleen maar naar de eigen winkels te kijken en hebben ze de cijfers van GrandVision nauwelijks nodig, merkte analist Robert Jan Vos van ABN AMRO Oddo op. Ook was er voor de investeerders van HAL geen reden om een prijs onder de boekwaarde te accepteren. "De rationale achter de overname van GrandVision staat nog steeds als een huis", vindt analist Martin Crum van IEX. EssilorLuxottica telt 7,2 miljard euro neer voor GrandVision. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.