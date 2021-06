Beursblik: desinvestering Seabed beperkte impact op Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De kosten gerelateerd aan de desinvestering van Seabed zullen een beperkte impact hebben op de halfjaarcijfers van Fugro. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING dinsdag.

Fugro verwerkt de opbrengsten uit de verkoop van Seabed van 16 miljoen dollar in de cijfers over het eerste kwartaal, maar boekt de herstructureringskosten in de tweede helft van dit jaar. Er wordt een negatieve impact van 10 miljoen euro op de EBIT voorzien door Fugro. Mulder wees evenwel op de succesvolle afronding van het Carcara-project in Brazilië, die naar verwachting van ING een positieve impact op de EBIT zal opleveren van 5 miljoen euro. "Al met al heeft [Seabed] vermoedelijk een beperkte impact op de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar", aldus Mulder.

De analist merkte op dat Fugro niet volledig af is van Seabed. Er zijn nog steeds wat lopende juridische zaken in Texas, terwijl Hugin Explorer, een vrij groot en oud schip, nog steeds tot de vloot van Fugro behoort. ING sluit niet uit dat een ombouw van het schip nodig is. "Dat kan betekenen dat Fugro moet investeren in het schip en het succes daarvan is niet gegarandeerd", aldus Mulder.

"Ondanks enkele losse eindjes, zijn de problemen met Seabed grotendeels over na aanzienlijke verliezen in de afgelopen elf jaar. Het bestuur kan zich weer richten op haar kernactiviteiten", aldus Mulder.

ING handhaafde het koopadvies op Fugro met een koersdoel van 10,70 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 1,0 procent tot 8,02 euro.