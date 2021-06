Video: steeds meer druk op Bank of England voor renteverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft tijdens haar vergadering in juni een bescheiden verruimingsgezinde verrassing laten optekenen. Dit concludeerde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De Britse centrale bank erkende dat zij ondanks de recentelijk hoger dan verwachte inflatie nog steeds verwacht dat deze van voorbijgaande aard zal zijn, aldus Juvyns. Sinds de laatste vergadering van de BoE in mei is de bedrijvigheid sterk blijven aantrekken en de inflatie is nu gestegen tot 2,1 procent jaar-op-jaar in mei. "Wij denken dat de inflatie de komende maanden verder zal oplopen tot boven het streefcijfer van 2 procent van de BoE en dat dit niet allemaal tijdelijk zal blijken te zijn. Wij verwachten dat de huidige tekenen van krapte op de arbeidsmarkt, die door de verlofregeling zo goed intact bleef, blijven aanhouden en zullen bijdragen aan opwaartse loondruk." Als dit werkelijkheid wordt, dan verwacht JPMorgan dat de BoE onder toenemende druk komt te staan om de rente in de tweede helft van 2022 te verhogen. Klik hier voor: steeds meer druk op Bank of England voor renteverhoging ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

