NN brengt bod uit op Europese activiteiten MetLife

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een bod uitgebracht op een deel van de Europese activiteiten van MetLife. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar zondagavond bekend nadat er eerder dit weekend al geruchten waren dat NN op delen van Metlife uit was. NN meldde dat een overname van deze activiteiten in lijn is met de strategie van de verzekeraar en een kans is om "onze leidende positie te consolideren in aantrekkelijke groeimarkten waarin NN al actief is". Om welke activiteiten van Metlife het precies gaat, bleef onduidelijk. Financiële details deelde NN zondagavond niet. Volgens persbureau Bloomberg zou met de overname 740 miljoen dollar gemoeid zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

